クレスコが４連騰している。前週末８日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高７１５億円（前期比１０．５％増）、営業利益８０億円（同２１．１％増）、純利益５５億３０００万円（同４．８％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比６円増の７０円と連続増配を予定していることが好感されている。 顧客からのシステム更改・ＩＴ投資需要を的確に受注につなげるほか、生成ＡＩを駆使した開発