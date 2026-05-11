胆石症は誰にでも起こりうる病気ですが、性別・年齢・生活習慣などによって発症リスクに差があることが知られています。自分がどのようなリスクを持っているかを把握することは、予防や早期発見につながります。リスク因子の詳細について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上