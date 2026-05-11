血液がんの一つである「多発性骨髄腫」には、貧血や骨痛など多発性骨髄腫に伴う症状が出る前の「くすぶり型」の段階があります。従来は、症状が出るまでは経過観察するのみでした。しかし、高リスクのくすぶり型多発性骨髄腫の進展を遅らせる初めての治療薬として「ダラツムマブ（商品名：ダラキューロ）」が2025年11月に承認され、新たなアプローチが可能になりました。2026年2月25日に東京都内で開かれたくすぶり型