元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子（31）が5月6日、Instagramを更新。夫でバスケットボール日本代表の渡邊雄太（31）との間に誕生した第一子を抱っこする近影を公開し、反響が寄せられている。 【画像】39歳女子プロレスラーの“悩殺ビキニ”グラビアに絶賛「完璧な美しさ」「めちゃめちゃ結婚したい」 「久しぶりに外に出たら 春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり」というコメン