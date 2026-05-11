橋本総業ホールディングス [東証Ｓ] が5月11日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.6％減の34.5億円になったが、27年3月期は前期比30.4％増の45億円に拡大を見込み、4期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の52円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.1％増の8.1億