11日10時現在の日経平均株価は前週末比314.34円（0.50％）高の6万3027.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1115、値下がりは401、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を97.62円押し上げている。次いでコナミＧ が77.94円、フジクラ が54.51円、ソニーＧ が52.29円、東エレク が30.17円と続く。 マイナス寄与度