サバンナの高橋茂雄が１１日、Ｘを更新。芸人の中山功太が５日にＡＢＥＭＡ番組内で「１０年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」などと話し、騒動となっていた件について謝罪した。中山の発言が出てから、ネットでは誰がいじめていたのか？という推測などが広がっていたが、その中で高橋の名前が出たことで、まずは高橋の相方・八木真澄がＸで反応。「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や深いな思い