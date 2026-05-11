オンにもオフにも使えるきれいめのパンツが欲しい！ それなら、一点投入でサマになる「ベルト付きパンツ」をチェックしてみて。今シーズンの【ZARA（ザラ）】からは、ミドル世代に似合う品の良いアイテムが登場。コーデをキリリと引き締めて、上品な雰囲気を引き寄せてパンツは、ワードローブの一軍になるかも。 ワイドパンツもベルト付きならきれい見え 【ZARA】「ワイドベルトパンツ」\7,990