今日11日(月)の関東地方は、午前中は晴れますが、午後は内陸や山沿いを中心ににわか雨や雷雨の所があるでしょう。13日(水)と14日(木)も雨が降りやすい見込みです。その後は晴れて気温が上がり、週後半は30℃近くまで上がる所もありそうです。今年一番の暑さになる所もあるでしょう。まだ暑さに慣れていない時期のため、熱中症に注意が必要です。今日11日(月)午後は内陸や山沿いでにわか雨や雷雨今日11日(月)の関東地方は、午前中