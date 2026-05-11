INAC神戸の宮本ともみ監督、優勝決定後に予想外の苦戦「難しかった」前節に圧倒的な強さでWEリーグ制覇を成し遂げたINAC神戸レオネッサは、5月10日に熊谷スポーツ文化公園陸上競技場で行われた第21節で、ちふれASエルフェン埼玉と対戦した。チャンピオンとして臨んだ一戦であったが、宮本ともみ監督が「非常に大事な試合」と位置付けたゲームで、予想外の苦戦を強いられることとなった。試合は引いて守るEL埼玉を相手に、INAC