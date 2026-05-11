レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念した、TVアニメ『名探偵コナン』とのタイアップ「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」を実施中。20日からキャンペーン第2弾がスタートするにあたり、新たに登場するオリジナルグッズ（クリアカード・クリアファイル）のデザイン12種を公開する。【写真】コナンたちがお肉を持ってにこにこ！「クリアカ