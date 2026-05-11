米中首脳会談を前に、アメリカのベッセント財務長官が日本と韓国を訪問すると発表しました。【映像】日本と韓国を訪問すると発表したベッセント長官ベッセント長官は10日、自身のSNSで11日から13日の日程で日本と韓国を歴訪すると発表しました。12日に高市総理や片山財務大臣と会談し、13日には韓国を訪問します。ベッセント長官は「一連の協議が実りあるものになることを期待している」としています。中国商務省も何立峰