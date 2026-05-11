6万3000円を回復し、取引時間中としての史上最高値を更新した日経平均株価を示すモニター＝11日午前、東京都港区の外為どっとコム週明け11日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発し、取引時間中としての史上最高値を更新した。前週末終値からの上げ幅は一時600円を超え、節目の6万3000円を回復した。前週末の米国株高の流れを引き継ぎ、平均株価への寄与度が大きい半導体関連株を中心に買い注文が先行した。午前