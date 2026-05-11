俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（15日公開）の場面写真とメイキング写真が解禁された。【写真】エモい…！師と仰ぐ山崎努と再共演を果たした山下智久同作品は「ビッグコミック」（小学館）で連載中の同名マンガを原作とした、嘘をつかない正直営業で立ち向かう主人公・永瀬財地（山下）の活躍を描いた疾風怒濤の“正直エンターテインメント”。2022年にドラマ化され、24年1月にはスペシャルドラマを挟み、続