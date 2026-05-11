この週末、東京都内でタイの食や文化を発信するイベント「タイフェスティバル」が開かれました。中東情勢を受けて燃料価格が高騰する中、人気観光地のタイにも影響が出ています。【映像】タイフェスの様子（実際の映像）例年およそ30万人が会場を訪れる「タイフェスティバル」。26回目を迎えた今年も開会式の前から多くの人が集まり、タイの料理やファッション雑貨、伝統舞踊など、本場の雰囲気を楽しみました。ステージでは