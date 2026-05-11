最終ラウンド、通算1アンダーで45位の久常涼＝クウェイルホロー・クラブ（共同）米男子ゴルフのトゥルーイスト選手権は10日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー71）で最終ラウンドが行われ、29位で出た久常涼は72で回り、通算1アンダー、283で45位だった。松山英樹は76で11オーバーの71位。米ツアー本格参戦1季目の28歳、クリストファー・レータン（ノルウェー）が69で回って通算15アンダーでツ