米男子ゴルフのマートルビーチ・クラシックは10日、サウスカロライナ州マートルビーチのデューンズ・クラブ（パー71）で最終ラウンドが行われ、7位で出た中島啓太は71で回り、通算11アンダー、273で13位だった。金谷拓実は73で6アンダーの38位、平田憲聖は72で2アンダーの65位。ブラント・スネデカー（米国）が66をマークし、通算18アンダーで逆転優勝。2018年以来となるツアー通算10勝目を挙げ、賞金72万ドル（約1億1300万円