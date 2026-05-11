週明けの日経平均株価は上昇し、先週7日につけた取引時間中の最高値6万3091円を更新しました。【映像】日経平均株価の変動日経平均は、先週末の終値6万2713円から500円近く上昇して取引が始まりました。上げ幅はその後500円を超えています。8日のアメリカの株式市場ではハイテク株が好調で、主要な株価指数がそろって上昇しました。その流れで東京市場もAI・半導体関連が上昇を牽引しています。ただ市場関係者は、アメリカ