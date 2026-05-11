かどや製油は、全国9都市をキッチンカーで巡る「かどやのごまたび」のフィナーレとして、5月1−2日の2日間、東京スカイツリータウン1階ソラマチひろばでイベントを開催した。会場では、かどや製油のイメージカラーに装飾されたキッチンカーで、オリジナルのランチボックス「究極の純正ごま油BOX」（から揚げ・豚肉の香味焼き・麻婆豆腐、各500円）のほか、キユーピーとコラボした東京会場限定のスープ「小松菜とごま油のマヨ卵