「タクシーに軽自動車」は人手不足解消に役立つか？国土交通省が2026年4月から、タクシーへの軽自動車導入に関するパブリックコメント（国民からの意見募集）を行っています。認められていなかった「軽自動車のタクシー」実現のための規制緩和ですが、なぜ、これまで無かったのでしょうか。 【実はもうあります】これが「軽のタクシー」です！（写真）東京都心で営業するタクシー歴20年以上の運転手の声です。タクシーの営業車