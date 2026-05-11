「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが10日、自身のインスタグラムを更新。5月29日に発売する1stDVD「相思相愛」の撮影ショットを動画投稿した。「撮影中も猫ちゃんがずっと見守ってくれました」とつづり、古民家風の撮影現場で、畳の上にバンドゥビキニ水着姿でネコと一緒に寝転ぶショットを公開。胸元などを限界ギリギリまで露出し、曲線美が際立った。また「DVD発売記念イベント開催決定！」と報告し、今