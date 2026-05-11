フリーアナウンサー岩佐まり（42）が10日に自身のブログを更新。介護中の母への思いを明かした。岩佐アナは「さて入院中の母は、明日退院する予定です。実は先日、入院中にも痰が気管に詰まって血中酸素が低下し、看護師さんの応急処置によって復活しました。その後しばらく酸素を吸っていてやっと昨日から酸素なしで過ごせるようになったところです」と母の体調を報告した。続けて「明日退院できるのか？と心配でしたが主治医から