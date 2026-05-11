モデルのマギー（33）が10日、自身のインスタグラムを更新。2種類のワンピースドレス姿を投稿した。「ミッドタウンのISETANサローネでポップアップしてるよ」とスタイリスト佐々木敬子のブランド「MYLAN（マイラン）」のイベントを訪れたことを報告。両肩を大胆に露出したデザインで透け感のある白いロングワンピースショットに加え、デコルテや背中があらわになった緑色のロングワンピースショットも披露した。ファンやフォロワー