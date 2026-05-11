10日、兵庫県南あわじ市で高齢の女性がひき逃げされた事件で、警察は市内に住む53歳のアルバイトの男を逮捕しました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、南あわじ市のアルバイト・喜田勝之容疑者（53）です。 警察によりますと、喜田容疑者は10日午前4時前、南あわじ市八木鳥井の国道28号で軽乗用車を運転中に市内に住む青野さと子さん（92）をひいて死亡させ、そのまま走り去った疑いがもたれています。 その後、喜田容疑