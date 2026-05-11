グラビアアイドル工藤唯（27）が10日までにインスタグラムを更新。トレーニング動画をアップした。工藤は「朝9:00ジム行ってきました根がデブ過ぎてつらい笑笑」とコメントし、動画を投稿。ショートパンツのウェア姿でトレーニングに励む姿を収めている。この動画にフォロワーからは「ムチムチすぎて大好き」「DVD化希望」「ぽっちゃりマジ可愛」「痩せなくて良い。ウエストのクビレを作れば良い」とコメントが寄せられている。