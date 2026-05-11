タレントのほしのあき（４９）が、１１日までにＳＮＳを更新。最新姿を公開した。インスタグラムに「薄いｔｏｐｓは今の時期大活躍！！」などとつづり、体のシルエットが引き立つピタッとした黒のトップスにキャップ、デニムパンツを合わせたコーディネートを披露。首をかしげた笑顔の動画をアップしている。この投稿にフォロワーからは「素敵です」「かわいすぎる」「すごくお似合いです」などのコメントが寄せられている。