女優の畑芽育（24）が11日、自身のインスタグラムを更新。実力は女優との2ショットを公開した。「親愛なるしだみーさま」書き出した畑。志田未来との2ショットを添えて「お誕生日おめでとうございます」と祝いの言葉を伝えた。「そんなめでたい本日は、ドラマ『エラー』第5話放送です。2話の黒ずくめが懐かしいです」とした。ファンからは「オフショありがとう「仲良しショットめちゃめちゃ可愛いです」「これからも2人の