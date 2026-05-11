気象予報士の吉井明子さん（45）が10日までにインスタグラムを更新。ワンピース姿をアップした。吉井さんは「新緑が美しい季節がもう少し続いてほしい彩雲をたくさん見ました『くもの上はいつも晴れ』がどこかにあります」とコメント。花柄のワンピース姿や、空の写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「ちょっと痩せられたような」「彩雲の女神」「少しほっそりされたような」「素敵なコーデとってもお似合い」とコメン