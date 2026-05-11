【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー0 ウルフドッグス名古屋（5月9日・男子CS準決勝）【映像】「誰も取れない」全員が見送ったノータッチエース男子バレーでリーグ屈指の人気を誇る選手が衝撃のサーブを披露。左端から右端へ、相手コートに突き刺すような一撃に元日本代表の解説者や放送席も「誰も取れない」「全員が見送った」と絶賛した。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第1戦が行わ