歌手華原朋美（51）が10日、インスタグラムを更新。子どもとの外出を報告した。華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます子供って可愛い」と書き出し「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でしたテレビの収録が一本入っていたのでとても楽しく収録をさせて頂きサファリパークでは車を借りて動物さんにご飯あげたり、おもちゃ買いに行ったり沢山の思い出を作ってきました」