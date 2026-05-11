2026年のプロ野球ペナントレースが開幕して、早くも１カ月半が過ぎた。今シーズンは、ヤクルト・池山隆寛監督、DeNA・相川亮二監督、ロッテ・サブロー監督の、３人の指揮官が誕生した。球界のご意見番として知られる94歳の広岡達朗に、ここまでの新監督３人の采配について論評してもらった。開幕から好調を続けるヤクルト・池山隆寛監督（写真左）photo by Sankei Visual【若手を伸ばす池山流マネジメント】「現役時代からよく