◇スペイン1部バルセロナ 2―0 Rマドリード（2026年5月10日スペイン・バルセロナ）首位バルセロナがホームで行われた2位レアル・マドリードとのクラシコを2―0で制し、2季連続29度目の優勝を決めた。前半9分にFWラッシュフォードが先制点を挙げ、同18分にはFWフェラン・トーレスが追加点。引き分けでも優勝が決まった中、残り3試合で勝ち点差を14に広げて宿敵を圧倒した。試合開始数時間前にフリック監督の父親が亡く