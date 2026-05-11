フランスなど欧米を中心に事業を展開する自動車メーカーのステランティスは8日、スペインにある自社2工場で中国の電気自動車（EV）メーカーの零跑汽車（リープモーター）のモデルを生産し、さらに傘下のオペルブランドの純電気SUVを共同開発するなど、零跑汽車との提携を強化すると発表した。零跑汽車にとっては、欧州で生産することで、中国から輸出した場合の関税を回避する狙いがあるとされる。フランスメデ