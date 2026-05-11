女優「波瑠」×高級外車との2ショット数々のドラマやCMに出演し、第一線で活躍し続けている女優の波瑠さん。2025年12月には俳優・高杉真宙さんとの結婚を発表し話題となり、2026年春には結婚後初のドラマにも出演しています。そんな波瑠さんが登場したフランスの自動車メーカー・プジョーの公式インスタグラムの投稿では、どのような内容が紹介されていたのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 女優「波瑠」×「高級外車」を画