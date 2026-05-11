楽天は10日、林優樹投手が8日に都内の病院で左肘変形性関節症に対する観血的関節授動術、左肘尺骨骨幹部骨折に対するプレート固定術を行ったと発表した。なお、今後は回復状況を見て復帰を目指す。林は22年ドラフト6位で楽天に入団した左腕で、今季はここまでファームで5試合に登板して、防御率4.76だった。