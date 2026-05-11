菅原由勢と長田澪（ミオ・バックハウス）が所属するドイツの古豪ブレーメンは、５月９日に開催されたブンデスリーガの第33節で、ホッフェンハイムとアウェーで対戦。０−１で敗れた。引き分け以上で残留が確定するという大一番に先発した菅原は開始２分、相手FWパズマナ・トゥーレのふくらはぎ付近にタックルをしてしまい、ファウルを取られる。オンフィールドレビューの末にレッドカードと判定され、５分で退場となってしまっ