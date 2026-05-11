［J１百年構想リーグEAST第16節］FC東京 ２−１ 東京V／５月10日／味の素スタジアム互いに味スタを本拠地にする東京ヴェルディとFC東京の東京ダービー。ホームとして開催された前回対戦（第８節）を、スコアレスのまま突入したPK戦（４−２）で制した東京Vだったが、アウェーとして乗り込んだ今節は１−２で敗戦。シーズンダブルとはならなかった。試合後、静まり返ったゴール裏に東京Vの選手たちが挨拶に行くと、まばらな拍