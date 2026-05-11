終盤に底力を見せた。サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップで、現地５月10日にグループステージＣ組の第２節で、韓国はベトナムと対戦した。初戦はUAEと１−１のドローだった韓国は、今大会初勝利を目ざすなか、32分に失点。厳しい戦いを強いられる。それでも84分にアン・ソンヒョンが同点ゴールを挙げると、その２分後にナム・イアンが逆転弾をゲット。試合をひっくり返すと、88分にアン・ジュワン、90＋４分