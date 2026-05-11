2022年は151→127円、最大24円程度の円高 投機筋の円売りの逆流は、これまでも円安から円高への反転において重要な役割を担ってきた。たとえば、2022年10月は日本の通貨当局による米ドル売り介入をきっかけに151円から2023年1月にかけて127円まで、最大で24円程度も米ドル安・円高に戻すところとなった。この時CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは売り越しが10万枚から2万枚まで縮小した（図表1参照）。【