12日放送のBS日テレ『友近・礼二の妄想トレイン』（後9：00）では、東京都を走る唯一の路面電車・都電荒川線（東京さくらトラム）の新車両を特集する。都電のリニューアルプロジェクトとして、今年4月から運用が始まった新車両8501号を徹底解剖するべく、リニューアルを手掛けた鉄道デザイナー水戸岡鋭治氏が出演。“アイドル鉄”としておなじみ、SUPER☆DRAGONの伊藤壮吾に、細部までこだわった新車両を解説する。【写真】鉄道