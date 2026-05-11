日本ピザハットは、人気シリーズ「飲めるピザ」の新商品「飲めるピザ チーズカレー」を、きょう11日から6月15日までの期間限定で発売する。世界最大級のピザチェーンで展開する同シリーズに、カレーが加わる形となる。【別写真】Mサイズ「飲めるピザ チーズカレー」「飲めるピザ」は、とろりとした具材と濃厚な味わいで“飲めるおいしさ”をうたう人気企画。今回登場する「チーズカレー」は、とろ〜りチーズと濃厚カレーを組み