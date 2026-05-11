大相撲の浅香山部屋が１０日、公式インスタグラムを更新。元大関魁皇の浅香山親方親方の充子夫人が「こちらこそ…いつもありがとう…『私の可愛い子供達』」などと、部屋の力士に感謝の思いを記し、花束を抱いた集合写真を投稿した。この日は母の日で「弟子達１２人からの１２本のカーネーションそして、引退した倉橋くん、魁當真くんからも」とプレゼントが届いたと報告した充子さん。「この日ばかりは、本当に相撲部屋の女