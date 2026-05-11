なんとなーく味つけして、おいしかったりイマイチだったり。そんな人にオレぺから提案したいのが、いつでも100％味つけに成功する魔法の配合！名づけて「味つけ黄金比率」。量りやすく、覚えやすいよう、できるかぎりシンプルな配合に。試作を重ねたオレぺの自信作なんです。今回は、はちみつ入りの甘酸っぱ味が癖になる！キャロットラペのレシピをご紹介します。たとえば、「キャロットラペ」の味つけなら。ラペソースの黄金