なめらかなもちと、冷たいアイスが合体した「もちアイス」。アイスの上に、厚めのもち生地がのって層になっているアイスで、不思議なことに、もち生地は冷えても固くならず、とろーりなめらかなまま。このなめらかさ、じつは、白玉粉に家庭でよく使う 3つの材料を加えれば再現できるんです。その3つの調味料とは……「砂糖」「サラダ油」「片栗粉」！おうちで手軽に作れるレシピを、早速ご紹介します！ざっくりとした作り方はこち