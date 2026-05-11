俳優の佐藤健（37）が11日までに自身のインスタグラムを更新。超人気歌手に“完敗”したことを告白した。「宇多田ヒカルさんとテトリスで勝負をし、負けました」と書き出すと、赤のTシャツ姿でうなだれる自身と、黒のトップス、グレーのサロペット姿で腕を掲げて喜ぶ宇多田のショットや、対戦中のショットをアップ。自身のYouTubeチャンネルでも対戦の様子を公開しており、「手も足も出ませんでした」とつづった。佐藤の投