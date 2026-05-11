外務省はハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船に乗っていた日本人が、イギリスに到着したと発表しました。外務省によりますと、ハンタウイルスの集団感染の疑いがあるクルーズ船に乗っていた日本人1人は、船が停泊していたスペイン領カナリア諸島からイギリス政府の手配したチャーター機に乗って、日本時間11日イギリスに到着しました。この日本人はWHO=世界保健機関の推奨に基づき、イギリスで最大45日間の保健当局に