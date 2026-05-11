大相撲の東横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が夏場所2日目の11日、休場した。初日の高安戦で上手投げで敗れた際に右太もも裏を負傷した。取組後は車いすに乗って国技館内の相撲診療所に直行。右足を引きずる様子で引き揚げていた。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）は「これから精密検査を受けるが、肉離れでしょう。昨日は主治医に自宅に来てもらって診てもらったが、そんなに悪くはないという感じだった。本人も悔しそうな顔は