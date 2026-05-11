フォースタートアップスが大口の買い注文に値が付かず、気配値で始まる人気となった。社名が示す通りスタートアップ企業を対象としたハイレイヤー人材紹介業、及び企業向け採用コンサルを主力業務としている。また、子会社を通じて投資ファンドも運営している。人材ニーズが増勢の一途となるなか、人材紹介の件数や単価上昇が同社の収益成長を加速させている。 前週末８日取引終了後に発表し