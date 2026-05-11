ソニーグループが急反発している。前週末８日の取引終了後に、１００％子会社ソニーセミコンダクタソリューションズが台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）＜TSM＞と、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する戦略的提携に向けた基本合意書を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 同提携により、ソニーが過半数の株式を保有し支配株主となる合弁会社の設立