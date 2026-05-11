ＹＫＴに物色人気集中、大量の買い注文が入りカイ気配のまま株価水準を切り上げる展開。株価２００円台と低位で時価総額３０億円前後の超小型株ということもあり、個人投資家などの短期筋がここぞと攻勢を強めている。エレクトロニクス系機械商社で半導体分野での実績が高く、高技術力とコンサル分野のノウハウが強みとなっている。 前週末８日取引終了後に発表した、２６年１２月期第１四半期（２６年１～３月）決算